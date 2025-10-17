AccueilATPLe joueur parfait selon Jannik Sinner, difficile de faire mieux...
ATP

Le joueur parfait selon Jannik Sinner, diffi­cile de faire mieux…

Thomas S
Par Thomas S

-

98

Tout comme Novak Djokovic, Jannik Sinner a été invité à construire son joueur de tennis idéal lors d’une petite inter­view réalisée en marge de l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, sur laquelle il va affronter Carlos Alcaraz, ce samedi en finale.

À noter qu’il ne pouvait pas se choisir lui‐même pour l’une des sept caté­go­ries ci‐dessous :

Service : Isner
Coup droit : Alcaraz
Revers : Djokovic
Volée : Federer
Mental : Nadal
QI tennis : Alcaraz ou Federer
Jeu de jambes : Djokovic

Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 19:09

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.