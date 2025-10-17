Tout comme Novak Djokovic, Jannik Sinner a été invité à construire son joueur de tennis idéal lors d’une petite interview réalisée en marge de l’exhibition, Six Kings Slam, sur laquelle il va affronter Carlos Alcaraz, ce samedi en finale.
À noter qu’il ne pouvait pas se choisir lui‐même pour l’une des sept catégories ci‐dessous :
Service : Isner
Coup droit : Alcaraz
Revers : Djokovic
Volée : Federer
Mental : Nadal
QI tennis : Alcaraz ou Federer
Jeu de jambes : Djokovic
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 19:09