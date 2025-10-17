Présent en Arabie Saoudite pour l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, où il a été sèche­ment battu par Jannik Sinner en demi‐finales, Novak Djokovic a eu le temps de se prêter au fameux jeu de la construc­tion du joueur parfait.

À noter qu’il ne pouvait pas se choisir lui‐même pour l’un des sept critères ci‐dessous. Et force est de constater que son joueur a de l’allure.

Novak Djokovic builds his best player ever (exclu­ding himself) :



Serve : Isner

Forehand : Roger Federer

Backhand : Agassi

Volleys : Rafter

Mental game : Rafa Nadal

Footwork : Borg

IQ : Boris Becker



pic.twitter.com/f20YLLM0T1 — SK (@Djoko_UTD) October 16, 2025

Service : John Isner

Coup droit : Roger Federer

Revers : Andre Agassi

Volée : Patrick Rafter

Mental : Rafael Nadal

Jeu de jambes : Bjorn Borg

QI tennis : Boris Becker