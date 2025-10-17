Présent en Arabie Saoudite pour l’exhibition, Six Kings Slam, où il a été sèchement battu par Jannik Sinner en demi‐finales, Novak Djokovic a eu le temps de se prêter au fameux jeu de la construction du joueur parfait.
À noter qu’il ne pouvait pas se choisir lui‐même pour l’un des sept critères ci‐dessous. Et force est de constater que son joueur a de l’allure.
Novak Djokovic builds his best player ever (excluding himself) :— SK (@Djoko_UTD) October 16, 2025
Service : John Isner
Coup droit : Roger Federer
Revers : Andre Agassi
Volée : Patrick Rafter
Mental : Rafael Nadal
Jeu de jambes : Bjorn Borg
QI tennis : Boris Becker
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 14:44