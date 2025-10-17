AccueilATPNovak Djokovic dévoile son meilleur joueur de tous les temps
Novak Djokovic dévoile son meilleur joueur de tous les temps

Thomas S
Par Thomas S

Présent en Arabie Saoudite pour l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, où il a été sèche­ment battu par Jannik Sinner en demi‐finales, Novak Djokovic a eu le temps de se prêter au fameux jeu de la construc­tion du joueur parfait. 

À noter qu’il ne pouvait pas se choisir lui‐même pour l’un des sept critères ci‐dessous. Et force est de constater que son joueur a de l’allure. 

Service : John Isner
Coup droit : Roger Federer
Revers : Andre Agassi
Volée : Patrick Rafter
Mental : Rafael Nadal
Jeu de jambes : Bjorn Borg
QI tennis : Boris Becker

Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 14:44

