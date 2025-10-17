Vainqueur de Marton Fucsovics pour son entrée en lice sur l’ATP 250 de Stockholm (6−4, 6–4), Holger Rune est revenu en confé­rence de presse sur le sacre incroyable inat­tendu de Valentin Vacherot sur le Masters 1000 de Shanghai.

Battu par le Monégasque en quarts de finale, le Danois s’est féli­cité de ne pas avoir été le seul à perdre contre lui.

« Ce que nous avons vu à Shanghai parle de lui‐même. Tant de grands joueurs éliminés. Je suis heureux de ne pas avoir été le seul à perdre contre Vacherot à Shanghai », a déclaré l’ac­tuel 11e joueur mondial qui a égale­ment expliqué en quoi affronter un joueur en dehors du top 100 peut être éton­nam­ment diffi­cile. « Contrairement aux joueurs ATP établis dont les schémas et les styles de jeu sont fami­liers, il faut du temps pour comprendre les nouveaux joueurs qui percent et s’adapter à leur style, ce qui en fait des adver­saires redoutables. »