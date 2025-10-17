Vainqueur de Marton Fucsovics pour son entrée en lice sur l’ATP 250 de Stockholm (6−4, 6–4), Holger Rune est revenu en conférence de presse sur le sacre incroyable inattendu de Valentin Vacherot sur le Masters 1000 de Shanghai.
Battu par le Monégasque en quarts de finale, le Danois s’est félicité de ne pas avoir été le seul à perdre contre lui.
« Ce que nous avons vu à Shanghai parle de lui‐même. Tant de grands joueurs éliminés. Je suis heureux de ne pas avoir été le seul à perdre contre Vacherot à Shanghai », a déclaré l’actuel 11e joueur mondial qui a également expliqué en quoi affronter un joueur en dehors du top 100 peut être étonnamment difficile. « Contrairement aux joueurs ATP établis dont les schémas et les styles de jeu sont familiers, il faut du temps pour comprendre les nouveaux joueurs qui percent et s’adapter à leur style, ce qui en fait des adversaires redoutables. »
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 14:14