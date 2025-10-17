Après avoir mis un terme à une saison 2025 compliquée, Frances Tiafoe a décidé de se séparer de son équipe et notamment de son entraîneur, David Witt.
« La saison 2025 s’est terminée tôt cette année. Ce n’était pas la saison que j’espérais, mais j’ai beaucoup appris sur le terrain et en dehors. Je tiens à remercier chaleureusement mon équipe. Je suis avec ces gars depuis plusieurs années. Nous avons partagé des moments incroyables dont je me souviendrai pour toujours. Cela dit, j’ai décidé qu’il était temps de changer. J’apprécie sincèrement l’amour, l’énergie, la passion et la fraternité. Ce fut une expérience formidable et l’avenir nous réserve à tous des choses encore plus grandes et meilleures. Je suis impatient de voir ce que l’avenir me réserve et je suis prêt à m’investir. Merci pour tout votre amour et votre soutien tout au long de cette aventure. Le meilleur reste à venir. »
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 13:50