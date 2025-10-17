AccueilATPTiafoe prend une décision forte pour la suite de sa carrière :...
ATP

Tiafoe prend une déci­sion forte pour la suite de sa carrière : « Il est temps de changer »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

347

Après avoir mis un terme à une saison 2025 compli­quée, Frances Tiafoe a décidé de se séparer de son équipe et notam­ment de son entraî­neur, David Witt. 

« La saison 2025 s’est terminée tôt cette année. Ce n’était pas la saison que j’es­pé­rais, mais j’ai beau­coup appris sur le terrain et en dehors. Je tiens à remer­cier chaleu­reu­se­ment mon équipe. Je suis avec ces gars depuis plusieurs années. Nous avons partagé des moments incroyables dont je me souvien­drai pour toujours. Cela dit, j’ai décidé qu’il était temps de changer. J’apprécie sincè­re­ment l’amour, l’énergie, la passion et la frater­nité. Ce fut une expé­rience formi­dable et l’avenir nous réserve à tous des choses encore plus grandes et meilleures. Je suis impa­tient de voir ce que l’avenir me réserve et je suis prêt à m’in­vestir. Merci pour tout votre amour et votre soutien tout au long de cette aven­ture. Le meilleur reste à venir. »

Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 13:50

Article précédent
Zverev très inquiet : « Pour le moment, je pense unique­ment à ça… »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.