Poussé par son coach, Juan Carlos Ferrero, à devenir un joueur plus rigou­reux et travailleur, Carlos Alcaraz, en élève bien élevé et dési­reux de devenir le meilleur joueur possible et même de l’his­toire, s’est exécuté sans broncher.

Bien lui en a pris puisque comme il le recon­naît lui‐même, il n’a jamais été aussi fort et compé­titif. Un aveu assez épatant et bourré de matu­rité de la part d’un joueur de seule­ment 22 ans et qui a encore sa carrière devant lui.

« Je pense que je m’étonne moi‐même par le profes­sion­na­lisme dont je fais preuve sur le terrain et en dehors. Honnêtement, je ne pensais pas pouvoir atteindre un tel niveau. J’essaie de me concen­trer, de rester calme, de rester stable et donc de ne pas avoir de hauts et de bas pendant un match ; j’en avais beau­coup lors des matchs que j’ai disputés l’année dernière. Je dirais ceci : je suis plus constant main­te­nant. Je peux jouer un bon tennis pendant deux, trois, quatre ou cinq heures. Et cela m’étonne moi‐même. »