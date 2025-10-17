Accueil6 Kings SlamCarlos Alcaraz est vraiment incroyable : "Je m'étonne moi-même par le professionnalisme...
Carlos Alcaraz est vrai­ment incroyable : « Je m’étonne moi‐même par le profes­sion­na­lisme dont je fais preuve sur le terrain et en dehors. Honnêtement, je ne pensais pas pouvoir atteindre un tel niveau »

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 20: Carlos Alcaraz of Team Europe reacts against Taylor Fritz of Team World during day two of Laver Cup 2025 at Chase Center on September 20, 2025 in San Francisco, California. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images for Laver Cup)

Poussé par son coach, Juan Carlos Ferrero, à devenir un joueur plus rigou­reux et travailleur, Carlos Alcaraz, en élève bien élevé et dési­reux de devenir le meilleur joueur possible et même de l’his­toire, s’est exécuté sans broncher. 

Bien lui en a pris puisque comme il le recon­naît lui‐même, il n’a jamais été aussi fort et compé­titif. Un aveu assez épatant et bourré de matu­rité de la part d’un joueur de seule­ment 22 ans et qui a encore sa carrière devant lui. 

« Je pense que je m’étonne moi‐même par le profes­sion­na­lisme dont je fais preuve sur le terrain et en dehors. Honnêtement, je ne pensais pas pouvoir atteindre un tel niveau. J’essaie de me concen­trer, de rester calme, de rester stable et donc de ne pas avoir de hauts et de bas pendant un match ; j’en avais beau­coup lors des matchs que j’ai disputés l’année dernière. Je dirais ceci : je suis plus constant main­te­nant. Je peux jouer un bon tennis pendant deux, trois, quatre ou cinq heures. Et cela m’étonne moi‐même. »

Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 19:45

