AccueilATPNovak Djokovic : "J'ai dû mûrir beaucoup plus tôt que prévu. Lorsque...
ATP

Novak Djokovic : « J’ai dû mûrir beau­coup plus tôt que prévu. Lorsque j’avais 12 ans, mon père a posé un billet de 10 dollars sur le table. Il m’a dit que si je voulais prati­quer ce sport coûteux, je devais me surpasser »

Thomas S
Par Thomas S

-

383

Grand invité d’une confé­rence sur le tennis et le sport en général en marge de l’exhibition, Six Kings Slam, qui a lieu en Arabie Saoudite, Novak Djokovic, après avoir expliqué pour­quoi il ne voulait pas prendre sa retraite et évoqué sa lutte contre le mono­pole des instances diri­geantes du tennis, est une nouvelle revenu sur son enfance diffi­cile marquée par la guerre. 

« Je viens d’un pays déchiré par la guerre. Quand j’avais 12 ans, mon père m’a donné un billet de dix dollars et m’a dit que c’était tout ce que nous avions. Il m’a dit que si je voulais prati­quer ce sport coûteux, je devais me surpasser. J’ai dû mûrir beau­coup plus tôt que prévu », a notam­ment déclaré le Serbe dans la vidéo ci‐dessus. 

Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 18:08

Article précédent
Ugo Humbert : « Il faut se dire que Bercy, c’est terminé »
Article suivant
Le trou d’air fatal de Musetti face à Mpetshi Perricard, qualifié en demi‐finales

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.