Grand invité d’une confé­rence sur le tennis et le sport en général en marge de l’exhibition, Six Kings Slam, qui a lieu en Arabie Saoudite, Novak Djokovic, après avoir expliqué pour­quoi il ne voulait pas prendre sa retraite et évoqué sa lutte contre le mono­pole des instances diri­geantes du tennis, est une nouvelle revenu sur son enfance diffi­cile marquée par la guerre.

Novak Djokovic : “I came from a war torn country. My dad put a ten dollar bill when I was 12 and said this is all we got. He said if you want to play this expen­sive sport you have to step it up. I had to mature much earlier than I was supposed to.”pic.twitter.com/vSXGzz9Pqf — Danny (@DjokovicFan_) October 16, 2025

« Je viens d’un pays déchiré par la guerre. Quand j’avais 12 ans, mon père m’a donné un billet de dix dollars et m’a dit que c’était tout ce que nous avions. Il m’a dit que si je voulais prati­quer ce sport coûteux, je devais me surpasser. J’ai dû mûrir beau­coup plus tôt que prévu », a notam­ment déclaré le Serbe dans la vidéo ci‐dessus.