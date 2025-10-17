Grand invité d’une conférence sur le tennis et le sport en général en marge de l’exhibition, Six Kings Slam, qui a lieu en Arabie Saoudite, Novak Djokovic, après avoir expliqué pourquoi il ne voulait pas prendre sa retraite et évoqué sa lutte contre le monopole des instances dirigeantes du tennis, est une nouvelle revenu sur son enfance difficile marquée par la guerre.
Novak Djokovic : “I came from a war torn country. My dad put a ten dollar bill when I was 12 and said this is all we got. He said if you want to play this expensive sport you have to step it up. I had to mature much earlier than I was supposed to.”pic.twitter.com/vSXGzz9Pqf— Danny (@DjokovicFan_) October 16, 2025
« Je viens d’un pays déchiré par la guerre. Quand j’avais 12 ans, mon père m’a donné un billet de dix dollars et m’a dit que c’était tout ce que nous avions. Il m’a dit que si je voulais pratiquer ce sport coûteux, je devais me surpasser. J’ai dû mûrir beaucoup plus tôt que prévu », a notamment déclaré le Serbe dans la vidéo ci‐dessus.
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 18:08