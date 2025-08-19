Titré à Cincinnati suite à l’abandon de Jannik Sinner en finale, Carlos Alcaraz est devenu à 22 ans et 105 jours le deuxième plus jeune joueur à atteindre la barre des huit sacres en Masters 1000.

L’Espagnol devance Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray, Andre Agassi, Pete Sampras ou encore Thomas Muster. Seul Rafael Nadal avait réalisé cette perfor­mance plus tôt, à seule­ment 20 ans et 315 jours.

At 22y 105d 🇪🇸 Carlos Alcaraz is the 2nd youn­gest player to collect 8 ATP Masters 1000 tour­na­ments after 🇪🇸 Rafael Nadal #CyncyTennis #CincinnatiOpen2025 pic.twitter.com/zN3Mn4Xr30 — TennisMyLife (@TennisMyLife68) August 18, 2025

Impressionnant !