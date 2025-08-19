AccueilATPATP - CincinnatiAlcaraz derrière Nadal mais en avance sur Djokovic et Federer
ATP - Cincinnati

Alcaraz derrière Nadal mais en avance sur Djokovic et Federer

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1

Titré à Cincinnati suite à l’abandon de Jannik Sinner en finale, Carlos Alcaraz est devenu à 22 ans et 105 jours le deuxième plus jeune joueur à atteindre la barre des huit sacres en Masters 1000. 

L’Espagnol devance Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray, Andre Agassi, Pete Sampras ou encore Thomas Muster. Seul Rafael Nadal avait réalisé cette perfor­mance plus tôt, à seule­ment 20 ans et 315 jours. 

Impressionnant !

Publié le mardi 19 août 2025 à 14:45

Article précédent
Chris Evert : « Alcaraz et Raducanu compa­rables à Connors et moi ? Non, parce qu’ils ne sont pas en couple »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.