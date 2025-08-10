AccueilATPATP - CincinnatiAlcaraz donne le ton avant son entrée en lice
ATP - Cincinnati

Alcaraz donne le ton avant son entrée en lice

Carlos Alcaraz est très attendu sur ce Masters 1000 de Cincinnati.

En effet, le natif de Murcie fait son retour à la compé­ti­tion après sa défaite en finale de Wimbledon face à son rival Jannik Sinner.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il semble prêt.

L’Espagnol, que l’on voit ici à l’entraînement avec Cameron Norrie, semble plus qu’en jambes.

En témoignent ses nombreuses défenses en bout de course, suivies d’un passing court croisé dont il a le secret pour finir le point.

Il fera aujourd’hui son entrée en lice face au Bosnien Damir Dzumhur.

Il sera attendu de pied ferme par ses fans car il ne s’est encore jamais imposé ici dans l’Ohio. 

Publié le dimanche 10 août 2025 à 13:15

