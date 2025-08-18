AccueilATPATP - CincinnatiAlcaraz, le geste grand classe pour consoler Sinner
ATP - Cincinnati

Alcaraz, le geste grand classe pour consoler Sinner

Antoine Touchard
Par Antoine Touchard

-

1
Tennis - Wimbledon - ITF -

Alors qu’il a pris le temps de consoler l’Italien dès qu’il a appris qu’il avait jeté l’éponge, Carlos Alcaraz a tenu à lui rendre hommage avec un message très « tendre » sur la fameuse caméra comme c’est toujours le cas dans les Masters1000.

« Sorry Jannik Sinner » a donc écrit l’Espagnol conscient que cette grande finale s’est trans­formée en une vraie déroute. 

Il faut dire que le choix de la commencer à 15H n’était peut‐être pas le bon même si Jannik a précisé qu’il était malade depuis hier soir.

Publié le lundi 18 août 2025 à 21:55

Article précédent
Benoit Maylin : « Quelle belle idée d’attendre 12 jours pour programmer une finale à 15h, heure locale, un lundi, en pleine four­naise, pour foutre en l’air un Sinner – Alcaraz »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.