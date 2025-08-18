Alors qu’il a pris le temps de consoler l’Italien dès qu’il a appris qu’il avait jeté l’éponge, Carlos Alcaraz a tenu à lui rendre hommage avec un message très « tendre » sur la fameuse caméra comme c’est toujours le cas dans les Masters1000.

🥹 Alcaraz’s message to Sinner after the reti­re­ment 👇 pic.twitter.com/UzLSTnoQW2 — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 18, 2025

« Sorry Jannik Sinner » a donc écrit l’Espagnol conscient que cette grande finale s’est trans­formée en une vraie déroute.

Il faut dire que le choix de la commencer à 15H n’était peut‐être pas le bon même si Jannik a précisé qu’il était malade depuis hier soir.