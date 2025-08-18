Comme le dit notre confrère Benoit Maylin, la programmation du tournoi de Cincinnati est pas vraiment compréhensible. Du coup, cette finale qui devait être un grand spectacle s’est transformé en un gros couac.
😡 Quelle belle idée d’attendre 12 jours pour programmer une finale à 15h, heure locale, un lundi, en pleine fournaise, pour foutre en l’air un Sinner – Alcaraz.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 18, 2025
Pare ce que Sinner semble tituber dès qu’il met un peton au soleil.
5⁄0
Pas de match
Du coup, la réflexion de Benoit n’est pas dénuée de sens.
Publié le lundi 18 août 2025 à 21:40