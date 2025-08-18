Comme le dit notre confrère Benoit Maylin, la program­ma­tion du tournoi de Cincinnati est pas vrai­ment compré­hen­sible. Du coup, cette finale qui devait être un grand spec­tacle s’est trans­formé en un gros couac.

😡 Quelle belle idée d’attendre 12 jours pour programmer une finale à 15h, heure locale, un lundi, en pleine four­naise, pour foutre en l’air un Sinner – Alcaraz.

Pare ce que Sinner semble tituber dès qu’il met un peton au soleil.

5⁄ 0

Pas de match — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 18, 2025

Du coup, la réflexion de Benoit n’est pas dénuée de sens.