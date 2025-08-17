AccueilATPATP - CincinnatiAlcaraz, opposé à Sinner en finale : "Je suis prêt à analyser...
ATP - Cincinnati

Alcaraz, opposé à Sinner en finale : « Je suis prêt à analyser mes erreurs lors de notre dernier match à Wimbledon »

thomasb
Par thomasb

Tombeur d’Alexander Zverev ce dimanche (6−4, 6–3), Carlos Alcaraz retrou­vera pour la quatrième fois de l’année Jannik Sinner. Ils s’af­fron­te­ront ce lundi à 21 h, heure fran­çaise en finale du Masters 1000 de Cincinnati.

Au micro de Tennis TV, le numéro deux mondial est revenu sur sa façon d’aborder cet énième rendez‐vous contre l’Italien. 

« Je suis prêt à analyser mes erreurs lors du dernier match et à essayer de m’amé­liorer lundi. Demain, c’est jour de repos. Je vais essayer d’ajuster un peu mieux mon jeu pour être prêt à 100 %. Mentalement et tacti­que­ment, pour être prêt et parfait. Demain sera une très bonne journée et j’ai hâte d’être lundi », a commenté le quin­tuple cham­pion en Grand Chelem, dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le dimanche 17 août 2025 à 17:40

