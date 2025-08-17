Tombeur d’Alexander Zverev ce dimanche (6−4, 6–3), Carlos Alcaraz retrouvera pour la quatrième fois de l’année Jannik Sinner. Ils s’affronteront ce lundi à 21 h, heure française en finale du Masters 1000 de Cincinnati.
Au micro de Tennis TV, le numéro deux mondial est revenu sur sa façon d’aborder cet énième rendez‐vous contre l’Italien.
« Je suis prêt à analyser mes erreurs lors du dernier match et à essayer de m’améliorer lundi. Demain, c’est jour de repos. Je vais essayer d’ajuster un peu mieux mon jeu pour être prêt à 100 %. Mentalement et tactiquement, pour être prêt et parfait. Demain sera une très bonne journée et j’ai hâte d’être lundi », a commenté le quintuple champion en Grand Chelem, dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le dimanche 17 août 2025 à 17:40