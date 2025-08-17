Auteur d’un joli parcours au Masters 1000 de Cincinnati, Térence Atmane a surpris tout son petit monde, en s’in­cli­nant qu’en demi‐finale contre le numéro un mondial Jannik Sinner (7−6, 6–2).

Certains spécia­listes ont eu des mots très élogieux pour le Nordiste, comme Brad Gilbert, le compa­rant à Henri Leconte. Invité à se prononcer sur le Français, Nikolay Davydenko s’est montré mesuré, appe­lant les obser­va­teurs à la patience.

« Atmane deviendra‐t‐il une star ? Il est encore trop tôt pour le dire. Il est entré dans le top 100, il n’a pas de pres­sion pour l’ins­tant et n’a rien à prouver. Mais il joue libre­ment, laissez‐le digérer cette année et passer à la suivante », a commenté l’an­cien numéro trois mondial dans des propos relayés par Championat.