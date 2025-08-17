Auteur d’un joli parcours au Masters 1000 de Cincinnati, Térence Atmane a surpris tout son petit monde, en s’inclinant qu’en demi‐finale contre le numéro un mondial Jannik Sinner (7−6, 6–2).
Certains spécialistes ont eu des mots très élogieux pour le Nordiste, comme Brad Gilbert, le comparant à Henri Leconte. Invité à se prononcer sur le Français, Nikolay Davydenko s’est montré mesuré, appelant les observateurs à la patience.
« Atmane deviendra‐t‐il une star ? Il est encore trop tôt pour le dire. Il est entré dans le top 100, il n’a pas de pression pour l’instant et n’a rien à prouver. Mais il joue librement, laissez‐le digérer cette année et passer à la suivante », a commenté l’ancien numéro trois mondial dans des propos relayés par Championat.
Publié le dimanche 17 août 2025 à 17:10