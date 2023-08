Alcaraz a réalisé une perfor­mance excep­tion­nelle malgré sa défaite face à Djokovic au Masters 1000 de Cincinnati. À la fin du match, Djokovic a fait de nombreux compli­ments au jeune espa­gnol et l’a notam­ment comparé à son idole de toujours : Rafael Nadal. Alcaraz est revenu sur le match et sur les décla­ra­tions du Serbe :

« C’est quand même super d’en­tendre ça venant de Novak quand on voit sa carrière. C’est un encou­ra­ge­ment à conti­nuer à travailler comme ça. Ce match était telle­ment dur. Face à lui, il faut toujours frapper cinq, six, sept fois la balle pour faire le point. Il vous fait visiter le court et ça finit par devenir diffi­cile. J’ai essayé de rester bien présent, mais c’était diffi­cile. Après, que nos matches lui rappellent ceux avec Nadal, c’est super pour moi, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. »