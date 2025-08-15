Aux commentaires du match Atmane‐Rune sur la chaîne Eurosport, l’ancienne joueuse Camille Pin est revenue sur l’incroyable prestation de Terence contre son adversaire :
« On n’y croit pas tellement. Ce moment est fou. C’est ça, la magie du tennis : voir un joueur exploser Holger Rune, déjà vainqueur en Masters 1000, en seulement 1h13. Il l’a concassé, haché menu. Il a été tennistiquement exceptionnel, dans la lignée de ce qu’il avait proposé contre Fritz. On aurait pu se dire : ce n’est pas le même style de jeu, Rune va le contrer. Mais pas du tout. Terence a su, dès la première manche, mettre un grain de sable dans la tête de Rune en étant ultra agressif. Rune n’a pas du tout trouvé son rythme, il a subi en permanence. Il n’a pas eu cette capacité à réagir, à être un peu plus offensif face à un Atmane qu’il ne connaissait pas. Mais le Danois n’avait aucune détermination dans son tennis. C’est un match incroyable d’Atmane, tennistiquement, mais surtout en termes de gestion émotionnelle. »
Des propos qui mettent en lumière la performance réalisée par le Français, qui a littéralement fait déjouer le Danois Holger Rune.
Publié le vendredi 15 août 2025 à 12:45