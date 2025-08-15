Aux commen­taires du match Atmane‐Rune sur la chaîne Eurosport, l’ancienne joueuse Camille Pin est revenue sur l’incroyable pres­ta­tion de Terence contre son adversaire :

« On n’y croit pas telle­ment. Ce moment est fou. C’est ça, la magie du tennis : voir un joueur exploser Holger Rune, déjà vain­queur en Masters 1000, en seule­ment 1h13. Il l’a concassé, haché menu. Il a été tennis­ti­que­ment excep­tionnel, dans la lignée de ce qu’il avait proposé contre Fritz. On aurait pu se dire : ce n’est pas le même style de jeu, Rune va le contrer. Mais pas du tout. Terence a su, dès la première manche, mettre un grain de sable dans la tête de Rune en étant ultra agressif. Rune n’a pas du tout trouvé son rythme, il a subi en perma­nence. Il n’a pas eu cette capa­cité à réagir, à être un peu plus offensif face à un Atmane qu’il ne connais­sait pas. Mais le Danois n’avait aucune déter­mi­na­tion dans son tennis. C’est un match incroyable d’Atmane, tennis­ti­que­ment, mais surtout en termes de gestion émotionnelle. »

Des propos qui mettent en lumière la perfor­mance réalisée par le Français, qui a litté­ra­le­ment fait déjouer le Danois Holger Rune.