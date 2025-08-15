Andrey Rublev retrouve peu à peu des couleurs.
Le Russe, quart de finaliste au Masters 1000 de Toronto, enchaîne également à Cincinnati.
Il est revenu, dans une interview relayée par Championat, sur la rencontre qui l’attend face à Carlos Alcaraz :
« Depuis mon dernier match à Wimbledon, j’ai appris qu’il fallait que je continue à travailler. J’ai pu me battre, je dois consolider et améliorer tout cela pour pouvoir jouer longtemps sans échec. Car à ce niveau, un ou deux points, et c’est fini ! Avec de tels joueurs, il faut jouer quatre heures sans la moindre perte de concentration. »
Une déclaration qui en dit long sur l’éternelle remise en question à laquelle un joueur de tennis doit se livrer s’il souhaite performer au plus haut niveau mondial.
Reste désormais à savoir si Andrey a tiré les leçons de sa défaite en huitième de finale contre Alcaraz à Wimbledon.
Rublev affiche désormais un bilan de 3 défaites pour 2 victoires face à Carlitos.
Publié le vendredi 15 août 2025 à 12:15