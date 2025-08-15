Andrey Rublev retrouve peu à peu des couleurs.

Le Russe, quart de fina­liste au Masters 1000 de Toronto, enchaîne égale­ment à Cincinnati.

Il est revenu, dans une inter­view relayée par Championat, sur la rencontre qui l’attend face à Carlos Alcaraz :

« Depuis mon dernier match à Wimbledon, j’ai appris qu’il fallait que je continue à travailler. J’ai pu me battre, je dois conso­lider et améliorer tout cela pour pouvoir jouer long­temps sans échec. Car à ce niveau, un ou deux points, et c’est fini ! Avec de tels joueurs, il faut jouer quatre heures sans la moindre perte de concentration. »

Une décla­ra­tion qui en dit long sur l’éternelle remise en ques­tion à laquelle un joueur de tennis doit se livrer s’il souhaite performer au plus haut niveau mondial.

Reste désor­mais à savoir si Andrey a tiré les leçons de sa défaite en huitième de finale contre Alcaraz à Wimbledon.

Rublev affiche désor­mais un bilan de 3 défaites pour 2 victoires face à Carlitos.