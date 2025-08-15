AccueilWTAWTA - CincinnatiGauff après sa qualification en quarts de finale : " En réalité,...
Gauff après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale :  » En réalité, lors­qu’on remporte un Grand Chelem, on aborde le reste de la saison avec plus de sérénité. »

Coco est une joueuse sereine.

En effet, après une période de creux connue après son titre à Roland‐Garros, l’Américaine retrouve petit à petit sa forme à l’ap­proche de l’US Open.

Après sa victoire contre Bronzetti, elle est revenue en confé­rence de presse sur le fait d’avoir déjà remporté un Grand Chelem :

« Je suis dans une situa­tion simi­laire à celle de ma victoire à l’US Open. Je main­tiens cet équi­libre sur et en dehors du court. En réalité, lors­qu’on remporte un Grand Chelem, on aborde le reste de la saison avec plus de séré­nité. Personne ne peut dire que l’année a été mauvaise. Disons simple­ment que tout devient plus facile. Cependant, cela n’a pas toujours été le cas pour moi, car les fans s’at­tendent à ce que je gagne chaque semaine. Mais ce n’est pas facile avec un calen­drier de onze mois, alors il est tout aussi normal d’avoir trois ou quatre bonnes semaines que trois ou quatre mauvaises. C’est comme ça que le circuit est construit. »

Des propos qui nous rappellent qu’il n’est pas toujours facile d’enchaîner les victoires et les titres sur les tour­nois du circuit, même pour les cham­pions actuels.

Cori Gauff garde toute­fois la tête sur les épaules et cher­chera à retrouver sa couronne à l’US Open, qu’elle avait remportée lors de l’édition 2023.

Avant cela, elle tentera de battre l’Italienne Paolini pour une place en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati.

Publié le vendredi 15 août 2025 à 13:10

