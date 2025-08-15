Coco est une joueuse sereine.
En effet, après une période de creux connue après son titre à Roland‐Garros, l’Américaine retrouve petit à petit sa forme à l’approche de l’US Open.
Après sa victoire contre Bronzetti, elle est revenue en conférence de presse sur le fait d’avoir déjà remporté un Grand Chelem :
« Je suis dans une situation similaire à celle de ma victoire à l’US Open. Je maintiens cet équilibre sur et en dehors du court. En réalité, lorsqu’on remporte un Grand Chelem, on aborde le reste de la saison avec plus de sérénité. Personne ne peut dire que l’année a été mauvaise. Disons simplement que tout devient plus facile. Cependant, cela n’a pas toujours été le cas pour moi, car les fans s’attendent à ce que je gagne chaque semaine. Mais ce n’est pas facile avec un calendrier de onze mois, alors il est tout aussi normal d’avoir trois ou quatre bonnes semaines que trois ou quatre mauvaises. C’est comme ça que le circuit est construit. »
Des propos qui nous rappellent qu’il n’est pas toujours facile d’enchaîner les victoires et les titres sur les tournois du circuit, même pour les champions actuels.
Cori Gauff garde toutefois la tête sur les épaules et cherchera à retrouver sa couronne à l’US Open, qu’elle avait remportée lors de l’édition 2023.
Avant cela, elle tentera de battre l’Italienne Paolini pour une place en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati.
Publié le vendredi 15 août 2025 à 13:10