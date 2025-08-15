Coco est une joueuse sereine.

En effet, après une période de creux connue après son titre à Roland‐Garros, l’Américaine retrouve petit à petit sa forme à l’ap­proche de l’US Open.

Après sa victoire contre Bronzetti, elle est revenue en confé­rence de presse sur le fait d’avoir déjà remporté un Grand Chelem :

« Je suis dans une situa­tion simi­laire à celle de ma victoire à l’US Open. Je main­tiens cet équi­libre sur et en dehors du court. En réalité, lors­qu’on remporte un Grand Chelem, on aborde le reste de la saison avec plus de séré­nité. Personne ne peut dire que l’année a été mauvaise. Disons simple­ment que tout devient plus facile. Cependant, cela n’a pas toujours été le cas pour moi, car les fans s’at­tendent à ce que je gagne chaque semaine. Mais ce n’est pas facile avec un calen­drier de onze mois, alors il est tout aussi normal d’avoir trois ou quatre bonnes semaines que trois ou quatre mauvaises. C’est comme ça que le circuit est construit. »

Des propos qui nous rappellent qu’il n’est pas toujours facile d’enchaîner les victoires et les titres sur les tour­nois du circuit, même pour les cham­pions actuels.

Cori Gauff garde toute­fois la tête sur les épaules et cher­chera à retrouver sa couronne à l’US Open, qu’elle avait remportée lors de l’édition 2023.

Avant cela, elle tentera de battre l’Italienne Paolini pour une place en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati.