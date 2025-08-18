Co‐entraîneur de Jannik Sinner avec Simone Vagnozzi, Darren Cahill a bien voulu discuter de son poulain, dans un entre­tien accordé à l’ATP. Celui qui n’est pas encore sûr de pour­suivre l’aven­ture pour le prochain exer­cice avec le numéro un mondial, estime que la réus­site de l’Italien n’a pas de secrets, elle vient d’un travail de longue haleine.

« Nous sommes si fiers en tant qu’en­traî­neurs, car tout le travail que nous avons accompli au cours des trois dernières années finit par porter ses fruits dans les grands matchs, dans les grands tour­nois, en l’ai­dant à toujours surmonter les plus grands défis. Nous ne parlons pas de quatre ou cinq jours d’ex­pé­ri­men­ta­tion, il s’agit ici d’une combi­naison de travail qui nous a pris des années, mais nous avons toujours été là, le pous­sant chaque jour, nous assu­rant qu’il continue à faire les bonnes choses. Jannik est un garçon qui aime poser beau­coup de ques­tions, il adore la compé­ti­tion, c’est un animal de compé­ti­tion. Si vous regardez son corps et que vous le comparez à celui d’il y a quelques années, vous verrez tout le travail qu’il a accompli dans chaque domaine ».

Pour rappel, le quadruple cham­pion en Grand Chelem affron­tera Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati, ce lundi à 21 h, heure française.