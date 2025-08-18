Co‐entraîneur de Jannik Sinner avec Simone Vagnozzi, Darren Cahill a bien voulu discuter de son poulain, dans un entretien accordé à l’ATP. Celui qui n’est pas encore sûr de poursuivre l’aventure pour le prochain exercice avec le numéro un mondial, estime que la réussite de l’Italien n’a pas de secrets, elle vient d’un travail de longue haleine.
« Nous sommes si fiers en tant qu’entraîneurs, car tout le travail que nous avons accompli au cours des trois dernières années finit par porter ses fruits dans les grands matchs, dans les grands tournois, en l’aidant à toujours surmonter les plus grands défis. Nous ne parlons pas de quatre ou cinq jours d’expérimentation, il s’agit ici d’une combinaison de travail qui nous a pris des années, mais nous avons toujours été là, le poussant chaque jour, nous assurant qu’il continue à faire les bonnes choses. Jannik est un garçon qui aime poser beaucoup de questions, il adore la compétition, c’est un animal de compétition. Si vous regardez son corps et que vous le comparez à celui d’il y a quelques années, vous verrez tout le travail qu’il a accompli dans chaque domaine ».
Pour rappel, le quadruple champion en Grand Chelem affrontera Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati, ce lundi à 21 h, heure française.
Publié le lundi 18 août 2025 à 14:35