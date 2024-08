Alors qu’il jouait sa première finale en Masters1000, au premier set, Frances Tiafoe notam­ment a posé de vrais problèmes au numéro 1 mondial.

Breaké rapi­de­ment dans le second, l’Américain qui a réalisé une très belle semaine était un peu à plat physiquement.

Lors de sa prise de parole sur le court, Frances, toujours aussi cool, a un peu chambré son adver­saire du jour en lui deman­dant un petit privi­lège alors que l’US Open débute lundi prochain.

« Je suppose que je dois féli­citer Jannik. Félicitations pour tout ce que tu as fait.. Devenir numéro 1 mondial. Et ne jamais perdre. Continue comme ça.. tout le meilleur à New York. Mais s’il te plait ne me fait pas ça chez moi à New‐York »