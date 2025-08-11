Véritable serpent de mer, la program­ma­tion du calen­drier ne laisse jamais indif­fé­rent. La refonte des Masters 1000 et WTA 1000, passé d’un format sur une semaine à deux semaines, est souvent pointée du doigt. Une posi­tion que Ievgueni Kafelnikov ne goûte très peu. Pour l’an­cien numéro un mondial, les joueurs ne peuvent s’en prendre qu’à eux‐mêmes.

« Chaque joueur a son propre repré­sen­tant au conseil d’ad­mi­nis­tra­tion de l’ATP Tour, qui vote pour telle ou telle déci­sion. Et si le repré­sen­tant des joueurs décide d’étendre tout cela, c’est leur erreur, il ne faut blâmer personne d’autre. Vous comprenez ? Donc, ce qui se passe est en partie la faute des joueurs, car ils n’ont appa­rem­ment pas défendu ferme­ment leur posi­tion. C’est tout. L’ATP est une orga­ni­sa­tion publique où il y a des repré­sen­tants des joueurs, des joueurs et des orga­ni­sa­teurs. Et c’est clai­re­ment une orga­ni­sa­tion non commer­ciale, elle n’a pas d’in­té­rêts propres, tout est fait pour le bien des joueurs. Mais si c’est ce qu’ils veulent, demandez‐leur pour­quoi cela se passe ainsi. Sinon, ils prennent d’abord certaines déci­sions, puis ils se mettent à dire : « Oh, comme tout cela est mauvais ». Personne d’autre qu’eux n’est respon­sable de cette situa­tion », a souligné le double cham­pion en Grand Chelem, dans les colonnes de Championat.