Véritable serpent de mer, la programmation du calendrier ne laisse jamais indifférent. La refonte des Masters 1000 et WTA 1000, passé d’un format sur une semaine à deux semaines, est souvent pointée du doigt. Une position que Ievgueni Kafelnikov ne goûte très peu. Pour l’ancien numéro un mondial, les joueurs ne peuvent s’en prendre qu’à eux‐mêmes.
« Chaque joueur a son propre représentant au conseil d’administration de l’ATP Tour, qui vote pour telle ou telle décision. Et si le représentant des joueurs décide d’étendre tout cela, c’est leur erreur, il ne faut blâmer personne d’autre. Vous comprenez ? Donc, ce qui se passe est en partie la faute des joueurs, car ils n’ont apparemment pas défendu fermement leur position. C’est tout. L’ATP est une organisation publique où il y a des représentants des joueurs, des joueurs et des organisateurs. Et c’est clairement une organisation non commerciale, elle n’a pas d’intérêts propres, tout est fait pour le bien des joueurs. Mais si c’est ce qu’ils veulent, demandez‐leur pourquoi cela se passe ainsi. Sinon, ils prennent d’abord certaines décisions, puis ils se mettent à dire : « Oh, comme tout cela est mauvais ». Personne d’autre qu’eux n’est responsable de cette situation », a souligné le double champion en Grand Chelem, dans les colonnes de Championat.
Publié le lundi 11 août 2025 à 12:12