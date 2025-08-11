Rien ne va plus pour Daniil Medvedev, battu d’entrée à Cincinnati par l’Australien Adam Walton, 85e mondial, tombeur d’un joueur du top 50 pour la première fois de sa carrière.
Le Russe inquiète de plus en plus les observateurs à deux semaines de l’US Open (24 août au 7 septembre).
🥵 Bobo dans l’Ohio— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 11, 2025
Alcaraz perd 1 set, Shapovalov rôti, Zverev solide, du normal quoi.
Et puis y’a Medvedev.
En plein drame.
Plus de physique, de confiance, de jeu.
Plus rien.
Épuisé par Walton qui n’avait jamais battu un Top 50…
19e à la Race.
Semble totalement perdu. pic.twitter.com/U5hHoy4Z59
« Medvedev est en plein drame. Plus de physique, de confiance, de jeu. Plus rien. Épuisé par Walton qui n’avait jamais battu un Top 50… 19e à la Race. Il semble totalement perdu », a réagi le journaliste Benoît Maylin sur le réseau social X.
Publié le lundi 11 août 2025 à 12:41