Rien ne va plus pour Daniil Medvedev, battu d’en­trée à Cincinnati par l’Australien Adam Walton, 85e mondial, tombeur d’un joueur du top 50 pour la première fois de sa carrière.

Le Russe inquiète de plus en plus les obser­va­teurs à deux semaines de l’US Open (24 août au 7 septembre).

🥵 Bobo dans l’Ohio



Alcaraz perd 1 set, Shapovalov rôti, Zverev solide, du normal quoi.



Et puis y’a Medvedev.

En plein drame.

Plus de physique, de confiance, de jeu.

Plus rien.

Épuisé par Walton qui n’avait jamais battu un Top 50…

19e à la Race.



Semble tota­le­ment perdu. pic.twitter.com/U5hHoy4Z59 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 11, 2025

« Medvedev est en plein drame. Plus de physique, de confiance, de jeu. Plus rien. Épuisé par Walton qui n’avait jamais battu un Top 50… 19e à la Race. Il semble tota­le­ment perdu », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X.