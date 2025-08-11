AccueilATPATP - Cincinnati"Medvedev est en plein drame. Plus de physique, de confiance, de jeu....
ATP - Cincinnati

« Medvedev est en plein drame. Plus de physique, de confiance, de jeu. Plus rien. Il semble tota­le­ment perdu », lâche Benoît Maylin

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

2

Rien ne va plus pour Daniil Medvedev, battu d’en­trée à Cincinnati par l’Australien Adam Walton, 85e mondial, tombeur d’un joueur du top 50 pour la première fois de sa carrière.

Le Russe inquiète de plus en plus les obser­va­teurs à deux semaines de l’US Open (24 août au 7 septembre). 

« Medvedev est en plein drame. Plus de physique, de confiance, de jeu. Plus rien. Épuisé par Walton qui n’avait jamais battu un Top 50… 19e à la Race. Il semble tota­le­ment perdu », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X. 

Publié le lundi 11 août 2025 à 12:41

Article précédent
Kafelnikov tape du poing sur la table : « Ce qui se passe est en partie la faute des joueurs »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats du Masters/WTA 1000 de Cincinnati en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.