Depuis ces derniers mois, Daniil Medvedev traverse une période très délicate dans sa carrière. Le Russe est très loin du métronome impressionnant de régularité sur le court qui lui a permis de tutoyer les sommets. Le bilan en Grand Chelem est pour le moment terrifiant cette année, avec un deuxième tour à l’Open d’Australie en meilleur résultat.
Sa tournée américaine vire au cauchemar, après une sortie prématurée contre Alexei Popyrin au troisième tour du Masters 1000 de Toronto, l’ancien numéro un mondial s’incline d’entrée à Cincinnati contre Adam Walton (7−6, 4–6, 1–6), tombeur de son premier top 50.
The BIGGEST win of his career 👏— Tennis TV (@TennisTV) August 10, 2025
Adam Walton takes out Medvedev 6–7 6–4 6–1 for his FIRST Top 50 win !#CincyTennis pic.twitter.com/nCvqvdqjFm
Sans aucune certitude, le champion de l’US Open 2021 avance vers Flushing Meadows. En cas d’énième contre‐performance, l’addition pourrait être salée au classement ATP, lui qui doit défendre les points de son quart de finale de l’an passé.
Publié le lundi 11 août 2025 à 08:40