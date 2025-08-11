Depuis ces derniers mois, Daniil Medvedev traverse une période très déli­cate dans sa carrière. Le Russe est très loin du métro­nome impres­sion­nant de régu­la­rité sur le court qui lui a permis de tutoyer les sommets. Le bilan en Grand Chelem est pour le moment terri­fiant cette année, avec un deuxième tour à l’Open d’Australie en meilleur résultat.

Sa tournée améri­caine vire au cauchemar, après une sortie préma­turée contre Alexei Popyrin au troi­sième tour du Masters 1000 de Toronto, l’an­cien numéro un mondial s’in­cline d’en­trée à Cincinnati contre Adam Walton (7−6, 4–6, 1–6), tombeur de son premier top 50.

The BIGGEST win of his career 👏



Adam Walton takes out Medvedev 6–7 6–4 6–1 for his FIRST Top 50 win !#CincyTennis pic.twitter.com/nCvqvdqjFm — Tennis TV (@TennisTV) August 10, 2025

Sans aucune certi­tude, le cham­pion de l’US Open 2021 avance vers Flushing Meadows. En cas d’énième contre‐performance, l’ad­di­tion pour­rait être salée au clas­se­ment ATP, lui qui doit défendre les points de son quart de finale de l’an passé.