Mardy Fish sur Sinner : « Maintenant, comparez les adver­saires auxquels Federer a dû faire face à ceux auxquels Jannik doit faire face »

Récemment, des statis­tiques très flat­teuses ont fait surface pour Jannik Sinner. Avec sa saison 2024, l’ac­tuel numéro un mondial est le troi­sième joueur avec le plus haut pour­cen­tage de victoires sur dur (94,83 %). Il n’est devancé que par les versions 2005 et 2006 de Roger Federer.

Sur son compte Twitter, Mardy Fish est allé de son commen­taire, en adres­sant un petit tacle à l’Italien.

« Maintenant, comparez les adver­saires auxquels Roger a dû faire face à ceux auxquels Sinner doit faire face… Je vais raccro­cher et écouter ».

Publié le lundi 11 août 2025 à 09:10

