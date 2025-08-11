Récemment, des statis­tiques très flat­teuses ont fait surface pour Jannik Sinner. Avec sa saison 2024, l’ac­tuel numéro un mondial est le troi­sième joueur avec le plus haut pour­cen­tage de victoires sur dur (94,83 %). Il n’est devancé que par les versions 2005 et 2006 de Roger Federer.

Sur son compte Twitter, Mardy Fish est allé de son commen­taire, en adres­sant un petit tacle à l’Italien.

Now do who Roger had to deal with against who Sinner has to deal with… I’ll hang up and listen https://t.co/jfOiCYZYll — Mardy Fish (@MardyFish) August 10, 2025

« Maintenant, comparez les adver­saires auxquels Roger a dû faire face à ceux auxquels Sinner doit faire face… Je vais raccro­cher et écouter ».