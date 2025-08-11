Récemment, des statistiques très flatteuses ont fait surface pour Jannik Sinner. Avec sa saison 2024, l’actuel numéro un mondial est le troisième joueur avec le plus haut pourcentage de victoires sur dur (94,83 %). Il n’est devancé que par les versions 2005 et 2006 de Roger Federer.
Sur son compte Twitter, Mardy Fish est allé de son commentaire, en adressant un petit tacle à l’Italien.
Now do who Roger had to deal with against who Sinner has to deal with… I’ll hang up and listen https://t.co/jfOiCYZYll— Mardy Fish (@MardyFish) August 10, 2025
« Maintenant, comparez les adversaires auxquels Roger a dû faire face à ceux auxquels Sinner doit faire face… Je vais raccrocher et écouter ».
Publié le lundi 11 août 2025 à 09:10