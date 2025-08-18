Pour cette édition, la Fifth Third Bank, un des parte­naires du tournoi de Cincinnati, avait permis à des chiens de la SCPA, Société pour la préven­tion de la cruauté envers les animaux, d’être présents dans le salon des joueurs notam­ment. Une situa­tion qui s’ex­plique, puisque la banque améri­caine spon­so­rise la SCPA.

Jannik Sinner avait eu l’oc­ca­sion de jouer avec l’un d’eux. Celui‐ci a trouvé une famille, il a été adopté par Phil Carver, un des béné­voles. Lorsque le numéro un mondial a appris la nouvelle, il a invité à la fête de ses 24 ans le bien­fai­teur du chien renommé « Jannik », selon le site Fanpage.

Newest member of Team Sinner ? 🐶 pic.twitter.com/D6aoqBnMq8 — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 14, 2025

Une atten­tion de grande classe de la part du quadruple cham­pion en Grand Chelem.