Pour cette édition, la Fifth Third Bank, un des partenaires du tournoi de Cincinnati, avait permis à des chiens de la SCPA, Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, d’être présents dans le salon des joueurs notamment. Une situation qui s’explique, puisque la banque américaine sponsorise la SCPA.
Jannik Sinner avait eu l’occasion de jouer avec l’un d’eux. Celui‐ci a trouvé une famille, il a été adopté par Phil Carver, un des bénévoles. Lorsque le numéro un mondial a appris la nouvelle, il a invité à la fête de ses 24 ans le bienfaiteur du chien renommé « Jannik », selon le site Fanpage.
Newest member of Team Sinner ? 🐶 pic.twitter.com/D6aoqBnMq8— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 14, 2025
Une attention de grande classe de la part du quadruple champion en Grand Chelem.
Publié le lundi 18 août 2025 à 17:38