L’US Open a réalisé un véri­table tour de force en parve­nant à convaincre les stars du circuit à parti­ciper à son tournoi de double mixte qui débute ce mardi. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Emma Raducanu, Iga Swiatek, Elena Rybakina et d’autres cadors du circuit sont alignés sur ce rendez‐vous, en amont du tableau de simple de Flushing Meadows.

Une véri­table prouesse, les cadors ont pour la plupart l’ha­bi­tude de ne pas disputer le double. Sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou salue l’in­térêt qu’a su susciter la dernière levée du Grand Chelem pour un format plutôt boudé dans le tennis.

« Le double mixte à l’US Open, qui aura lieu avant le début du tournoi, est une excel­lente idée selon moi. En effet, l’une des raisons pour lesquelles les non‐amateurs de tennis ne regardent pas ce sport est qu’ils veulent voir des stars. Traditionnellement, les stars ne parti­ci­paient pas au double mixte parce que cela se dérou­lait pendant le tournoi et qu’elles voulaient se concen­trer sur les simples. Mais le fait que cela ait été déplacé avant le tournoi résout le problème. C’est la semaine précé­dant l’US Open. Pour eux, c’est en quelque sorte un match d’en­traî­ne­ment. Cela donne l’oc­ca­sion à d’autres personnes de venir voir les plus grandes stars et de former des paires, un homme et une femme. Et je suis sûr que les gens seront ravis d’aller les voir. Je sais que les joueurs de double ne sont pas contents de cela, car ils avaient l’ha­bi­tude de jouer. Et je comprends leur point de vue. Mais je pense que c’est une excel­lente idée ».