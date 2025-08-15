Terence Atmane est littéralement en feu.
Après avoir battu la veille Taylor Fritz, 4ᵉ mondial, le Français a largement dominé son adversaire du jour, Holger Rune, 9ᵉ mondial, sur le score de 6–2, 6–3.
Lors de l’interview d’après-match accordée sur le court, Terence est revenu sur le sentiment que lui procure son incroyable parcours dans l’Ohio :
« Rien ne peut décrire ce que je ressens. C’est incroyable, je ne peux pas y croire. Demi‐finale d’un Masters 1000, TOP 100… c’est aussi beaucoup d’argent pour développer ma carrière. Je suis ému, ça représente beaucoup pour moi. »
Des paroles qui en disent long sur l’accomplissement que réalise Atmane cette semaine au Masters 1000 de Cincinnati.
L’actuel 136ᵉ mondial, qui fera son entrée dans le top 100 après ce tournoi, joue un tennis agressif et relâché depuis le début des qualifications.
Désormais, il retrouvera une montagne en demi‐finale : le numéro un mondial Jannik Sinner.
Un énorme défi pour Terence, le plus grand de sa jeune carrière, avec à la clé une place en finale d’un Masters 1000.
