Terence Atmane est litté­ra­le­ment en feu.

Après avoir battu la veille Taylor Fritz, 4ᵉ mondial, le Français a large­ment dominé son adver­saire du jour, Holger Rune, 9ᵉ mondial, sur le score de 6–2, 6–3.

Lors de l’interview d’après-match accordée sur le court, Terence est revenu sur le senti­ment que lui procure son incroyable parcours dans l’Ohio :

« Rien ne peut décrire ce que je ressens. C’est incroyable, je ne peux pas y croire. Demi‐finale d’un Masters 1000, TOP 100… c’est aussi beau­coup d’argent pour déve­lopper ma carrière. Je suis ému, ça repré­sente beau­coup pour moi. »

Des paroles qui en disent long sur l’accomplissement que réalise Atmane cette semaine au Masters 1000 de Cincinnati.

L’actuel 136ᵉ mondial, qui fera son entrée dans le top 100 après ce tournoi, joue un tennis agressif et relâché depuis le début des qualifications.

Désormais, il retrou­vera une montagne en demi‐finale : le numéro un mondial Jannik Sinner.

Un énorme défi pour Terence, le plus grand de sa jeune carrière, avec à la clé une place en finale d’un Masters 1000.