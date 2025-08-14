Terence Atmane a fait parler la foudre cette nuit à Cincinnati.
Le Français, actuellement 136ᵉ mondial, réalise une semaine de feu.
Il a signé un véritable exploit en battant le 4ᵉ mondial Taylor Fritz, au terme d’un joli combat conclu sur le score de 3–6, 7–5, 6–3.
Une vive émotion a été ressentie après cette victoire, la plus grande de sa jeune carrière.
On rappelle qu’Atmane est sorti des qualifications dans l’Ohio et enchaîne ainsi une 6ᵉ victoire consécutive sur ce Masters 1000. Il est d’ores et déjà assuré d’intégrer le top 100 à la fin du tournoi.
Au prochain tour, il affrontera le Danois Holger Rune pour une place en demi‐finale.
Publié le jeudi 14 août 2025 à 08:01