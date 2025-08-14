Terence Atmane a fait parler la foudre cette nuit à Cincinnati.

Le Français, actuel­le­ment 136ᵉ mondial, réalise une semaine de feu.

Il a signé un véri­table exploit en battant le 4ᵉ mondial Taylor Fritz, au terme d’un joli combat conclu sur le score de 3–6, 7–5, 6–3.

Je suis ému, vrai­ment.



Terence Atmane c’est un HPI, un mec qui ressent tout très fort, par fois trop oui.



Mais je vous jure je suis trop heureux de le voir réussir.



Ce sport me provoque trop d’émo­tion, je l’aime trop, je pour­rais en parler des heures.pic.twitter.com/6BM7mGuQ84 — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) August 14, 2025

Une vive émotion a été ressentie après cette victoire, la plus grande de sa jeune carrière.

On rappelle qu’Atmane est sorti des quali­fi­ca­tions dans l’Ohio et enchaîne ainsi une 6ᵉ victoire consé­cu­tive sur ce Masters 1000. Il est d’ores et déjà assuré d’in­té­grer le top 100 à la fin du tournoi.

Au prochain tour, il affron­tera le Danois Holger Rune pour une place en demi‐finale.