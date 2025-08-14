AccueilATPATP - CincinnatiL’immense émotion du Français Atmane après son exploit contre Taylor Fritz
Henri Dupont
Terence Atmane a fait parler la foudre cette nuit à Cincinnati.

Le Français, actuel­le­ment 136ᵉ mondial, réalise une semaine de feu.

Il a signé un véri­table exploit en battant le 4ᵉ mondial Taylor Fritz, au terme d’un joli combat conclu sur le score de 3–6, 7–5, 6–3.

Une vive émotion a été ressentie après cette victoire, la plus grande de sa jeune carrière.

On rappelle qu’Atmane est sorti des quali­fi­ca­tions dans l’Ohio et enchaîne ainsi une 6ᵉ victoire consé­cu­tive sur ce Masters 1000. Il est d’ores et déjà assuré d’in­té­grer le top 100 à la fin du tournoi. 

Au prochain tour, il affron­tera le Danois Holger Rune pour une place en demi‐finale.

