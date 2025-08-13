AccueilUS Open« Je sais, Venus Williams est une légende, mais il faut savoir dire...
« Je sais, Venus Williams est une légende, mais il faut savoir dire stop. Ça devient ridi­cule », lance Benoît Maylin

thomasb
Par thomasb

Savoir se retirer au bon moment fait aussi partie du processus pour rester dans la posté­rité, mais Pete Sampras à l’US Open 2002 est plus l’ex­cep­tion que la règle. Roger Federer a dit stop en 2022 sur une exhi­bi­tion, lors de la Laver Cup. Rafael Nadal rangeait sa raquette en octobre dernier, après l’éli­mi­na­tion de l’Espagne en Coupe Davis et une triste pres­ta­tion du roi de la terre battue contre Botic Van de Zandschlup (6−4, 6–4).

Une diffi­culté à tirer sa révé­rance au sommet qui peut ternir des légendes. A 45 ans, Venus Williams semble en prendre le chemin, repous­sant constam­ment l’échéance, au grand désarroi de notre confrère Benoît Maylin, jour­na­liste phare de l’émis­sion Sans Filet de Winamax.

« Et qui c’est qui est invitée et pour le double mixte et pour le simple à l’US Open ?! Venus Williams, 45 ans, 577e mondiale, deux matchs en 2025, deux en 2024, zéro victoire à New York depuis 2019… Je sais, c’est une légende, mais faut savoir dire stop. Ça devient ridicule ».

Publié le mercredi 13 août 2025 à 19:45

