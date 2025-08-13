Savoir se retirer au bon moment fait aussi partie du processus pour rester dans la postérité, mais Pete Sampras à l’US Open 2002 est plus l’exception que la règle. Roger Federer a dit stop en 2022 sur une exhibition, lors de la Laver Cup. Rafael Nadal rangeait sa raquette en octobre dernier, après l’élimination de l’Espagne en Coupe Davis et une triste prestation du roi de la terre battue contre Botic Van de Zandschlup (6−4, 6–4).
Une difficulté à tirer sa révérance au sommet qui peut ternir des légendes. A 45 ans, Venus Williams semble en prendre le chemin, repoussant constamment l’échéance, au grand désarroi de notre confrère Benoît Maylin, journaliste phare de l’émission Sans Filet de Winamax.
😳 Et qui c’est qui est invitée et pour le double mixte et pour le simple à l’US Open ?!— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 13, 2025
Venuuuus Williams.
45 ans.
577e.
2 matchs en 2025.
2 en 2024.
0 victoire à New York depuis 2019…
Je sais, c’est une légende, mais faut savoir dire stop.
Ça devient ridicule. pic.twitter.com/0DshFoIAEv
Publié le mercredi 13 août 2025 à 19:45