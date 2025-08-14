Terence Atmane est un homme heureux.

En effet, il vient de battre cette nuit l’Américain Taylor Fritz sur ses terres.

Il est revenu, en confé­rence d’après-match relayée par le journal L’Équipe, sur les émotions ressen­ties lors de sa victoire :

« Quand j’ai vu partir la balle avec le bois de la raquette, je me suis dit qu’elle allait sortir et qu’il allait falloir jouer une égalité, mais elle est revenue dans le court. Après, j’ai vu (Taylor) Fritz partir cher­cher la balle et j’ai vu qu’il ne la touchait pas. Je me disais que ce n’était pas possible. Après, ce sont les émotions qui parlent. Il y a eu beau­coup de galères ces derniers mois qui font qu’il y a eu des larmes de joie à la fin. Et puis, le top 100 qui est assuré, pff… Ce n’est que du positif. Mais ce n’est pas une fin en soi et il faut conti­nuer, conti­nuer et confirmer en quarts de finale pour, peut‐être, espérer une place en demies. »

Au‐delà de l’exploit, c’est un premier quart de finale de Masters 1000 atteint pour le Français et un top 100 conquis pour la première fois de sa carrière.

Terence ne se fixe aucune limite et tentera d’aller cher­cher une place en demi‐finale. Pour cela, il devra battre Holger Rune, qui s’est imposé sur abandon contre Tiafoe.