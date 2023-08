Désormais 13e mondial, Tommy Paul se rapproche indé­nia­ble­ment du top 10. Avant de retrouver Carlos Alcaraz à l’oc­ca­sion des huitièmes, Tommy Paul a évoqué cette possi­bi­lité dans des propos rapportés par l’ATP.

« Je pense que tout le monde y prête plus d’at­ten­tion que moi. C’est diffi­cile de ne pas l’en­tendre. Par exemple, quand je suis arrivé ici, j’ai vu Frances (Tiafoe, 10e actuel­le­ment, ndlr), il était dans les vestiaires et m’a dit : ‘Mec, si quel­qu’un doit me sortir du Top 10, je voulais que ce soit toi’. Je me suis dit : ‘Mec, je n’y pensais même pas’. Comme lorsque j’ai joué contre Sinner à Toronto (en demi‐finales). Il fallait que je le batte et que je gagne un autre match pour entrer dans le Top 10. Je n’y pense pas vraiment. »

Pour rappel, l’Américain a battu deux fois Alcaraz en trois confron­ta­tions, notam­ment en quarts de finale à Toronto la semaine dernière (6−3, 4–6, 6–3). L’heure de la revanche a déjà sonné.