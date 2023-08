En confé­rence de presse après sa victoire par abandon contre Alejandro Davidovich Fokina (à 6–4 pour le Serbe), Novak Djokovic n’a pas tari d’éloges sur Gaël Monfils, qu’il va retrouver à l’oc­ca­sion des huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati.

« Gaël est un homme extra­or­di­naire, je le respecte et je l’aime vrai­ment – il apporte telle­ment de joie aux fans. C’est le joueur le plus charis­ma­tique des deux dernières décen­nies. Les fans et les joueurs l’adorent, c’est donc formi­dable de le voir si bien jouer (…) C’est phéno­ménal de le voir s’amuser ou s’en­traîner avec la foule, c’est quel­qu’un qui fait beau­coup de bien à notre sport. En même temps, c’est un joueur super dange­reux parce qu’il peut jouer aussi bien en attaque qu’en défense, en plus d’avoir un très bon service. Il a gagné de gros matchs ces dernières semaines, j’es­père qu’il n’en gagnera pas d’autres cette semaine (rires) », a joli­ment déclaré l’homme aux 23 titres du Grand Chelem qui n’a jamais perdu contre le Français en 18 confrontations.