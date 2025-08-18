La finale du Masters 1000 de Toronto, remporté par Ben Shelton, avait eu lieu un jeudi. Celle de Cincinnati entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se déroulera ce lundi à 15h, heure locale (21h en France).
Ancienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs a critiqué cette programmation très controversée.
A Monday final is just ABSOLUTELY BONKERS ! @atptour @WTA I’m sure the @usopen isnt happy about it either. Detracting from fan week & possibly the mixed doubles tournament they’ve put a lot of money into & that fans have paid to see with those names. Tennis really needs a commish !— Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) August 17, 2025
« Une finale le lundi, c’est complètement dingue ! Je suis sûr que l’US Open n’est pas content non plus. Cela nuit à la semaine des fans et peut‐être même au tournoi de double mixte dans lequel ils ont investi beaucoup d’argent et que les fans ont payé pour voir ces noms. Le tennis a vraiment besoin d’un commissaire ! », a écrit l’ex‐coach de Serena Williams.
Publié le lundi 18 août 2025 à 10:11