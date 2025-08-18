La finale du Masters 1000 de Toronto, remporté par Ben Shelton, avait eu lieu un jeudi. Celle de Cincinnati entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se dérou­lera ce lundi à 15h, heure locale (21h en France).

Ancienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs a critiqué cette program­ma­tion très controversée.

A Monday final is just ABSOLUTELY BONKERS ! @atptour @WTA I’m sure the @usopen isnt happy about it either. Detracting from fan week & possibly the mixed doubles tour­na­ment they’ve put a lot of money into & that fans have paid to see with those names. Tennis really needs a commish ! — Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) August 17, 2025

« Une finale le lundi, c’est complè­te­ment dingue ! Je suis sûr que l’US Open n’est pas content non plus. Cela nuit à la semaine des fans et peut‐être même au tournoi de double mixte dans lequel ils ont investi beau­coup d’argent et que les fans ont payé pour voir ces noms. Le tennis a vrai­ment besoin d’un commis­saire ! », a écrit l’ex‐coach de Serena Williams.