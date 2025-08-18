AccueilATPATP - CincinnatiRennae Stubbs, avant Sinner-Alcaraz : "Une finale le lundi, c'est complètement dingue...
ATP - Cincinnati

Rennae Stubbs, avant Sinner‐Alcaraz : « Une finale le lundi, c’est complè­te­ment dingue ! Le tennis a vrai­ment besoin d’un commissaire ! »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1

La finale du Masters 1000 de Toronto, remporté par Ben Shelton, avait eu lieu un jeudi. Celle de Cincinnati entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se dérou­lera ce lundi à 15h, heure locale (21h en France). 

Ancienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs a critiqué cette program­ma­tion très controversée. 

« Une finale le lundi, c’est complè­te­ment dingue ! Je suis sûr que l’US Open n’est pas content non plus. Cela nuit à la semaine des fans et peut‐être même au tournoi de double mixte dans lequel ils ont investi beau­coup d’argent et que les fans ont payé pour voir ces noms. Le tennis a vrai­ment besoin d’un commis­saire ! », a écrit l’ex‐coach de Serena Williams.

Publié le lundi 18 août 2025 à 10:11

Article précédent
Sara Errani, en format coach, Paolini peut la remer­cier : « Je veux que tu oublies tout et que tu repartes de zéro, 0–0. Retrouve ta luci­dité, point par point, concen­trée sur ce que tu fais »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.