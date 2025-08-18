Sara est une joueuse plus qu’ex­pé­ri­mentée. Ses conseils peuvent donc être déci­sifs. Cela a été le cas lors de la demi‐finale de sa parte­naire de double et Jasmine peut la remer­cier de l’avoir bien recadré avant le début de la manche décisive.

Le parole di Sara Errani a Jasmine Paolini prima dell’i­nizio del terzo set contro Kudermetova :



« Voglio che dimen­tichi e rico­minci, 0–0. Ritrovare luci­dità, punto su punto, concen­trata a fare le tue cose. Lei sta sbagliando meno ora, ha ritro­vato un po’ di fiducia, ma tu devi… pic.twitter.com/N0sSF1FWgb — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) August 17, 2025

« Je veux que tu oublies tout et que tu repartes de zéro, 0–0. Retrouve ta luci­dité, point par point, concen­trée sur ce que tu fais. Elle fait moins d’erreurs main­te­nant, elle a retrouvé un peu de confiance, mais toi, tu dois penser à ton jeu, frappe où tu veux frapper. Mais surtout, sois décidée et prends des risques, point par point. Et reste lucide ! Allez ! »