Sara est une joueuse plus qu’expérimentée. Ses conseils peuvent donc être décisifs. Cela a été le cas lors de la demi‐finale de sa partenaire de double et Jasmine peut la remercier de l’avoir bien recadré avant le début de la manche décisive.
Le parole di Sara Errani a Jasmine Paolini prima dell’inizio del terzo set contro Kudermetova :— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) August 17, 2025
« Voglio che dimentichi e ricominci, 0–0. Ritrovare lucidità, punto su punto, concentrata a fare le tue cose. Lei sta sbagliando meno ora, ha ritrovato un po’ di fiducia, ma tu devi… pic.twitter.com/N0sSF1FWgb
« Je veux que tu oublies tout et que tu repartes de zéro, 0–0. Retrouve ta lucidité, point par point, concentrée sur ce que tu fais. Elle fait moins d’erreurs maintenant, elle a retrouvé un peu de confiance, mais toi, tu dois penser à ton jeu, frappe où tu veux frapper. Mais surtout, sois décidée et prends des risques, point par point. Et reste lucide ! Allez ! »
Publié le lundi 18 août 2025 à 09:50