Ancien joueur professionnel italien et désormais consultant pour le site OA Sport, Guido Monaco a dressé un bilan du tournoi de Cincinnati, notamment marqué par l’abandon de Jannik Sinner en finale contre Carlos Alcaraz.
« Soulignons que le tournoi a été sauvé par la finale féminine, très bien jouée par les deux joueuses (Swiatek et Paolini), qui a surpassé en intérêt le tournoi masculin où il n’y avait pas d’échange, et même hier, dans les cinq jeux, il n’y a pas eu d’échange. Sinner est peut‐être plus fragile que les autres et souffre davantage de certaines conditions. Cela me convient très bien, cela le rend plus humain. »
Publié le mardi 19 août 2025 à 16:48