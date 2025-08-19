AccueilATPATP - Cincinnati"Sinner est peut-être plus fragile que les autres et souffre davantage de...
Ancien joueur profes­sionnel italien et désor­mais consul­tant pour le site OA Sport, Guido Monaco a dressé un bilan du tournoi de Cincinnati, notam­ment marqué par l’abandon de Jannik Sinner en finale contre Carlos Alcaraz. 

« Soulignons que le tournoi a été sauvé par la finale fémi­nine, très bien jouée par les deux joueuses (Swiatek et Paolini), qui a surpassé en intérêt le tournoi masculin où il n’y avait pas d’échange, et même hier, dans les cinq jeux, il n’y a pas eu d’échange. Sinner est peut‐être plus fragile que les autres et souffre davan­tage de certaines condi­tions. Cela me convient très bien, cela le rend plus humain. »

