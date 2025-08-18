Après un exploit aussi monu­mental, le plus dur est de parvenir à garder les pieds sur terre et aussi à confirmer cette montée en puis­sance. C’est d’au­tant plus diffi­cile que Terence va devoir s’ar­ra­cher car il parti­cipe aux quali­fi­ca­tions de l’US Open. Mais le trico­lore semble avoir passé un cap notam­ment en terme d’at­ti­tude et de mental, les deux domaines où il n’était pas au niveau. Tous les fans se souviennent de son match très limite face à Richard Gasquet à Roland‐Garros. Mais bon ce duel est derrière lui, dans l’Ohio il est devenu un autre homme comme il l’ex­plique à l’Equipe.

« Sur les deux semaines à Cincinnati, je pense que j’étais au niveau mental d’un top joueur. Il y a un cap mental que j’ai franchi. Il y a une nouvelle dimen­sion dans mon tennis que je n’ar­ri­vais pas à exploiter jusqu’à main­te­nant. C’est peut‐être pour ça que j’ar­rive aujourd’hui et pas plus tôt. J’ai plus de matu­rité. Maintenant, il va falloir réussir à répéter ces efforts dans la durée pour rester à ce niveau, c’est ce qu’il y aura de plus difficile »