Après un exploit aussi monumental, le plus dur est de parvenir à garder les pieds sur terre et aussi à confirmer cette montée en puissance. C’est d’autant plus difficile que Terence va devoir s’arracher car il participe aux qualifications de l’US Open. Mais le tricolore semble avoir passé un cap notamment en terme d’attitude et de mental, les deux domaines où il n’était pas au niveau. Tous les fans se souviennent de son match très limite face à Richard Gasquet à Roland‐Garros. Mais bon ce duel est derrière lui, dans l’Ohio il est devenu un autre homme comme il l’explique à l’Equipe.
« Sur les deux semaines à Cincinnati, je pense que j’étais au niveau mental d’un top joueur. Il y a un cap mental que j’ai franchi. Il y a une nouvelle dimension dans mon tennis que je n’arrivais pas à exploiter jusqu’à maintenant. C’est peut‐être pour ça que j’arrive aujourd’hui et pas plus tôt. J’ai plus de maturité. Maintenant, il va falloir réussir à répéter ces efforts dans la durée pour rester à ce niveau, c’est ce qu’il y aura de plus difficile »
Publié le lundi 18 août 2025 à 10:45