Si Térence Atmane vit une période faste dans sa jeune carrière en ralliant le dernier carré du Masters 1000 de Cincinnati, son compor­te­ment sur le court l’a long­temps freiné dans sa progression.

Connu pour son impul­si­vité chez les juniors, il écope de 34 aver­tis­se­ments et a été suspendu de compé­ti­tions pendant plusieurs mois par la Fédération inter­na­tio­nale en 2019. Par la même occa­sion, la FFT l’empêcha de parti­ciper à Roland‐Garros.

Sa mère Séverine rapporte dans les colonnes de L’Équipe que pour les adver­saires de son fils, jouer contre lui était vu comme une aubaine, tant il était aisé de le faire sortir de son match.

« Tout petit, il a eu cette image : »Cool, on va jouer Terence Atmane, on va lui faire péter un câble, on est tranquille » ».