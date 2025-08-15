AccueilATPATP - CincinnatiSéverine Atmane, mère de Terence : "Tout petit, il a eu cette...
ATP - Cincinnati

Séverine Atmane, mère de Terence : « Tout petit, il a eu cette image : ‘Cool, on va jouer Terence, on va lui faire péter un câble, on est tranquille’

Par thomasb

Si Térence Atmane vit une période faste dans sa jeune carrière en ralliant le dernier carré du Masters 1000 de Cincinnati, son compor­te­ment sur le court l’a long­temps freiné dans sa progression. 

Connu pour son impul­si­vité chez les juniors, il écope de 34 aver­tis­se­ments et a été suspendu de compé­ti­tions pendant plusieurs mois par la Fédération inter­na­tio­nale en 2019. Par la même occa­sion, la FFT l’empêcha de parti­ciper à Roland‐Garros. 

Sa mère Séverine rapporte dans les colonnes de L’Équipe que pour les adver­saires de son fils, jouer contre lui était vu comme une aubaine, tant il était aisé de le faire sortir de son match.

« Tout petit, il a eu cette image :  »Cool, on va jouer Terence Atmane, on va lui faire péter un câble, on est tranquille » ».

Publié le vendredi 15 août 2025 à 18:45

