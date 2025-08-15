Si Térence Atmane vit une période faste dans sa jeune carrière en ralliant le dernier carré du Masters 1000 de Cincinnati, son comportement sur le court l’a longtemps freiné dans sa progression.
Connu pour son impulsivité chez les juniors, il écope de 34 avertissements et a été suspendu de compétitions pendant plusieurs mois par la Fédération internationale en 2019. Par la même occasion, la FFT l’empêcha de participer à Roland‐Garros.
Sa mère Séverine rapporte dans les colonnes de L’Équipe que pour les adversaires de son fils, jouer contre lui était vu comme une aubaine, tant il était aisé de le faire sortir de son match.
« Tout petit, il a eu cette image : »Cool, on va jouer Terence Atmane, on va lui faire péter un câble, on est tranquille » ».
Publié le vendredi 15 août 2025 à 18:45