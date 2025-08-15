AccueilATPEntre Alcaraz et Sinner, Learner Tien (19 ans) a tranché : "Quand...
Entre Alcaraz et Sinner, Learner Tien (19 ans) a tranché : « Quand il a commencé à percer, il m’a en quelque sorte donné envie de suivre le tennis »

Learner Tien était la grosse sensa­tion du début de saison 2025. À l’Open d’Australie, le jeune améri­cain s’était distingué en attei­gnant les huitièmes de finale, en élimi­nant surtout Daniil Medvedev au meilleur des cinq sets, au deuxième tour (6−3, 7–6, 6–7, 1–6, 7–6).

Dans un entre­tien accordé à Clay, le 55e joueur mondial a tranché entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Le numéro deux mondial semble avoir ses faveurs.

« La première personne que j’ai commencé à suivre quand j’ai vrai­ment commencé à aimer le tennis, c’était Alcaraz. C’était à peu près au moment où il commen­çait à se faire connaître. Je pense que c’était en 2021, quand il a commencé à percer et qu’il m’a en quelque sorte donné envie de suivre le tennis. Je dirais donc que c’est lui qui a eu le plus d’in­fluence sur moi ».

