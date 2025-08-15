Learner Tien était la grosse sensation du début de saison 2025. À l’Open d’Australie, le jeune américain s’était distingué en atteignant les huitièmes de finale, en éliminant surtout Daniil Medvedev au meilleur des cinq sets, au deuxième tour (6−3, 7–6, 6–7, 1–6, 7–6).
Dans un entretien accordé à Clay, le 55e joueur mondial a tranché entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Le numéro deux mondial semble avoir ses faveurs.
« La première personne que j’ai commencé à suivre quand j’ai vraiment commencé à aimer le tennis, c’était Alcaraz. C’était à peu près au moment où il commençait à se faire connaître. Je pense que c’était en 2021, quand il a commencé à percer et qu’il m’a en quelque sorte donné envie de suivre le tennis. Je dirais donc que c’est lui qui a eu le plus d’influence sur moi ».
Publié le vendredi 15 août 2025 à 19:15