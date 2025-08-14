Tenant du titre à Cincinnati, les choses se passent sans accroc pour Jannik Sinner, même si Adrian Mannarino a proposé une belle résis­tance au numéro un mondial (6−4, 7–6). Le quadruple cham­pion en Grand Chelem a eu des mots élogieux pour le Français.

Les jour­na­listes de Tennis Channel en ont profité pour le ques­tionner sur son adver­saire de ce jeudi Félix Auger Aliassime. En quart de finale, c’est un petit obstacle qui se dresse sur la route de l’Italien.

En deux confron­ta­tions, il n’a jamais trouvé la solu­tion contre le protégé de Frédéric Fontang. Fidèle à lui‐même, Sinner a affiché sa déter­mi­na­tion, avant son match contre le Canadien.

« Je n’ai jamais battu Auger‐Aliassime, nous avons disputé un match très diffi­cile ici en 2019, j’ai eu une balle de match, mais ce fut un grand duel. Il a beau­coup de poten­tiel, surtout quand il a un bon service, et ce sera très diffi­cile, mais, honnê­te­ment, j’ai hâte de jouer contre lui. J’aime ces défis et j’es­père atteindre mon meilleur niveau, car si je veux bien jouer contre lui, je dois améliorer mon tennis. Nous verrons bien ce qui se passera, les quarts de finale marquent la fin des tour­nois et j’aime être dans ce genre de contexte ».