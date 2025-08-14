Tenant du titre à Cincinnati, les choses se passent sans accroc pour Jannik Sinner, même si Adrian Mannarino a proposé une belle résistance au numéro un mondial (6−4, 7–6). Le quadruple champion en Grand Chelem a eu des mots élogieux pour le Français.
Les journalistes de Tennis Channel en ont profité pour le questionner sur son adversaire de ce jeudi Félix Auger Aliassime. En quart de finale, c’est un petit obstacle qui se dresse sur la route de l’Italien.
En deux confrontations, il n’a jamais trouvé la solution contre le protégé de Frédéric Fontang. Fidèle à lui‐même, Sinner a affiché sa détermination, avant son match contre le Canadien.
« Je n’ai jamais battu Auger‐Aliassime, nous avons disputé un match très difficile ici en 2019, j’ai eu une balle de match, mais ce fut un grand duel. Il a beaucoup de potentiel, surtout quand il a un bon service, et ce sera très difficile, mais, honnêtement, j’ai hâte de jouer contre lui. J’aime ces défis et j’espère atteindre mon meilleur niveau, car si je veux bien jouer contre lui, je dois améliorer mon tennis. Nous verrons bien ce qui se passera, les quarts de finale marquent la fin des tournois et j’aime être dans ce genre de contexte ».
Publié le jeudi 14 août 2025 à 14:15