Le nombre impres­sion­nant de Français dans le top 100

Henri Dupont
Henri Dupont

Le tennis fran­çais ne s’est jamais aussi bien porté au clas­se­ment mondial ces derniers mois.

Une statis­tique impres­sion­nante témoigne de cet essor :

Pas moins de 13 Français figu­re­ront dans le top 100 mondial à l’ap­proche de l’US Open.

La France se classe ainsi en deuxième posi­tion des nations les plus repré­sen­tées dans le clas­se­ment, devancée unique­ment par les États‐Unis, qui comptent actuel­le­ment 15 joueurs.

Une situa­tion qui illustre parfai­te­ment la densité et la qualité du tennis fran­çais aujourd’hui.

14 août 2025

