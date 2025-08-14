Le tennis français ne s’est jamais aussi bien porté au classement mondial ces derniers mois.
Une statistique impressionnante témoigne de cet essor :
Pas moins de 13 Français figureront dans le top 100 mondial à l’approche de l’US Open.
La France se classe ainsi en deuxième position des nations les plus représentées dans le classement, devancée uniquement par les États‐Unis, qui comptent actuellement 15 joueurs.
Une situation qui illustre parfaitement la densité et la qualité du tennis français aujourd’hui.
Publié le jeudi 14 août 2025 à 13:45