Le tennis fran­çais ne s’est jamais aussi bien porté au clas­se­ment mondial ces derniers mois.

Une statis­tique impres­sion­nante témoigne de cet essor :

Une semaine avant le départ de l’US Open, il y aura TREIZE Français dans le Top 100 mondial. 🇫🇷📊



🇫🇷 Fils

🇫🇷 Humbert

🇫🇷 Muller

🇫🇷 Mpetshi Perricard

🇫🇷 Moutet

🇫🇷 Monfils

🇫🇷 Bonzi

🇫🇷 Halys

🇫🇷 Mannarino

🇫🇷 Rinderknech

🇫🇷 Cazaux

🇫🇷 Atmane

🇫🇷 Royer pic.twitter.com/hyz8aTXKAZ — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) August 14, 2025

Pas moins de 13 Français figu­re­ront dans le top 100 mondial à l’ap­proche de l’US Open.

La France se classe ainsi en deuxième posi­tion des nations les plus repré­sen­tées dans le clas­se­ment, devancée unique­ment par les États‐Unis, qui comptent actuel­le­ment 15 joueurs.

Une situa­tion qui illustre parfai­te­ment la densité et la qualité du tennis fran­çais aujourd’hui.