ATP - Cincinnati

Sinner passe un message : « C’est certai­ne­ment le tournoi le plus chaud que l’on ait jamais joué »

Antoine Touchard

Il y a forcé­ment quelque chose qui cloche sur le circuit. 

Avec un règle­ment dras­tique qui sanc­tionne les forfaits sur les tour­nois majeurs, les joueurs sont donc contraints d’en­chainer les tour­nois alors même que les condi­tions ne sont pas toujours idéales. 

Dans l’Ohio, la chaleur insou­te­nable a épuisé au fur et à mesure les athlètes et les contre‐ perfor­mances se sont accumulées.

Lors de son discours après avoir aban­donné, Jannik Sinner à sa manière a passé un message aux auto­rités en affir­mant que ce tournoi avait été le plus « chaud » de l’his­toire du tennis. On pour­rait faci­le­ment véri­fier cette donnée mais ce n’est pas le plus important.

En fait Jannik voulait simple­ment dire que tout cela n’avait pas vrai­ment de « sens ».…

Publié le mardi 19 août 2025 à 09:20

