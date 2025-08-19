Il y a forcément quelque chose qui cloche sur le circuit.
Avec un règlement drastique qui sanctionne les forfaits sur les tournois majeurs, les joueurs sont donc contraints d’enchainer les tournois alors même que les conditions ne sont pas toujours idéales.
Dans l’Ohio, la chaleur insoutenable a épuisé au fur et à mesure les athlètes et les contre‐ performances se sont accumulées.
Lors de son discours après avoir abandonné, Jannik Sinner à sa manière a passé un message aux autorités en affirmant que ce tournoi avait été le plus « chaud » de l’histoire du tennis. On pourrait facilement vérifier cette donnée mais ce n’est pas le plus important.
En fait Jannik voulait simplement dire que tout cela n’avait pas vraiment de « sens ».…
Publié le mardi 19 août 2025 à 09:20