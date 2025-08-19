On aime beaucoup Carlos Alcaraz qui est un joueur de tennis exceptionnel et un homme plein de valeurs. Nous n’avons donc pas été surpris par son attitude sur le court lors de l’abandon de Sinner. Après avoir consolé chaudement l’Italien qui était défait sur son banc, Carlos lui a rendu hommage avec un beau message écrit sur la fameuse caméra.
« La Alcarazneta no existe, son imaginaciones tuyas »— Germán R. Abril (@gerebit0) August 18, 2025
La Alcarazneta : pic.twitter.com/26FJ4CZx14
En revanche, le petit délire de sa célébration avec son clan semble un peu déplacé puisqu’il n’y a pas eu de match en finale.
Bien sûr ce titre n’est pas usurpé mais plus de « calme » semblait plus cohérent après un duel qui n’a pas eu lieu.
Comme dirait l’autre : A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.…
Publié le mardi 19 août 2025 à 09:49