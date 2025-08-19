AccueilATPATP - CincinnatiAprès une belle sobriété sur le court, Alcaraz aurait pu éviter un...
Après une belle sobriété sur le court, Alcaraz aurait pu éviter un spec­tacle un peu déplacé !

On aime beau­coup Carlos Alcaraz qui est un joueur de tennis excep­tionnel et un homme plein de valeurs. Nous n’avons donc pas été surpris par son atti­tude sur le court lors de l’abandon de Sinner. Après avoir consolé chau­de­ment l’Italien qui était défait sur son banc, Carlos lui a rendu hommage avec un beau message écrit sur la fameuse caméra.

En revanche, le petit délire de sa célé­bra­tion avec son clan semble un peu déplacé puis­qu’il n’y a pas eu de match en finale. 

Bien sûr ce titre n’est pas usurpé mais plus de « calme » semblait plus cohé­rent après un duel qui n’a pas eu lieu.

Comme dirait l’autre : A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.…

Publié le mardi 19 août 2025 à 09:49

