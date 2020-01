A l’issue d’une dernière journée où tout était encore possible, les affiches des quarts de finale de la première édition de l’ATP Cup sont connues. La Grande-Bretagne affrontera l’Australie, l’Argentine sera opposée à la Russie du duo Khachanov / Medvedev. La Serbie de Novak Djokovic défiera le Canada de Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime et la Belgique aura une mission très compliquée face à l’Espagne de Rafael Nadal.

#ATPCup Final 8 in Sydney (Draw) Serbia (A)

Canada (8) Argentina (E)

Russia (D) Great Britain (C)

Australia (F) Belgium (7)

Spain (B) — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) January 8, 2020