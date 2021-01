Sèchement battue par la Russie (3-0) lors de la première édition en janvier 2020, l’équipe d’Italie s’était néanmoins rattrapée face à la Norvège et les États-Unis même si cela n’avait pas suffit pour accéder aux phases finales étant donné que ce sont les premiers de chaque groupe qui sont qualifiés. Pour la deuxième édition l’équipe sera composée de deux joueurs de simple avec Matteo Berrettini et Fabio Fognini et deux joueurs de double avec Simone Bolelli et Andrea Vavassori.

Moins bien classé que ses deux premiers compatriotes, Jannik Sinner ne disputera pas cette compétition par équipe mais aura déjà de quoi faire face à Rafael Nadal lors de la première semaine de quarantaine après son arrivée en Australie.