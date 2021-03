Yves Allegro fait partie du cercle d’amis qui sont proche de Roger Federer.

Son avis compte donc plus que celui d’un obser­va­teur clas­sique car Yves, sans le dire, doit avoir des infor­ma­tions que d’autres ne possèdent pas.

Sur le niveau que va proposer ce mercredi Roger, son ami est clair : « Je ne m’at­tends pas à ce que Roger soit à son meilleur. Il n’a jamais été dans cette situa­tion et a été absent du tennis depuis si long­temps. Grâce à son intel­li­gence de jeu, Roger peut battre de nombreux adver­saires, même s’il n’est pas à 100% » affirme Yves qui insiste aussi sur l’idée que quelques défaites ne vont pas ébranler sa vie et ses objectifs.

D’autres cham­pions ont vécu cela dans le passé : « Lorsque Sampras a perdu contre Bastl au deuxième tour à Wimbledon en 2002, tout le monde pensait que c’était fini. Et trois mois plus tard, Sampras a remporté l’US Open. Tant qu’un grand joueur comme Roger joue et y croit, il peut gagner des tour­nois »