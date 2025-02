Invité à se prononcer sur la suspen­sion de trois mois infligée à Jannik Sinner suite à un accord à l’amiable très opaque avec l’Agence Mondiale Antidopage, Novak Djokovic, lors d’une confé­rence de presse orga­nisée sur le tournoi de Doha, s’est rangé du côté des joueurs mécon­tents par la manière dont cette affaire a été traitée.

« J’ai vu les nouvelles, les cas d’Iga Swiatek et de Jannik Sinner ont généré beau­coup d’at­ten­tion, ce n’est pas une bonne image pour notre sport, c’est sûr. Il y a un consensus ou une majo­rité de joueurs qui s’ex­priment dans le vestiaire, et pas seule­ment ces derniers jours, qu’ils ne sont pas satis­faits de la manière dont ce processus a été mené. La plupart des joueurs pensent que ce n’est pas juste, qu’il y a du favo­ri­tisme, que cela peut affecter le processus quand on est un joueur de haut niveau. Swiatek et Sinner sont inno­cents jusqu’à preuve du contraire. Sinner a été suspendu trois mois à cause des erreurs de son équipe. »