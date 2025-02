Depuis Doha où il va retrouver Matteo Berrettini au premier tour, Novak Djokovic a commenté l’ac­cord entre l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) et Jannik Sinner, ayant abouti à une suspen­sion de trois mois pour le numéro 1 mondial.

Après avoir dénoncé un « deux poids deux mesures » et révélé le ressenti général dans le vestiaire au sujet de cette affaire, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a fait passer un message fort aux instances chargés de la lutte contre le dopage. Une décla­ra­tion rapportée par L’Equipe :

« Simona Halep, Tara Moore et d’autres joueurs moins connus ont dû lutter bien plus pour obtenir quelque chose, voire ont été suspendus. Et ça a parfois duré des années. Je crois que le temps est venu de revoir tout le système car il a prouvé qu’il ne fonc­tion­nait plus. J’espère que dans un futur proche toutes les gouver­nances du tennis se mettront d’ac­cord pour trouver une meilleure façon de gérer ces cas. Ce manque de cohé­rence et de trans­pa­rence renforce le senti­ment général d’in­jus­tice. On nous dit qu’on dispose d’un ‘temps raison­nable’ pour indi­quer la source d’une conta­mi­na­tion. Mais c’est quoi un temps raison­nable ? Pour l’ins­tant, je sens que plus personne n’a confiance dans ce système. Maintenant, nous verrons ce qu’il va se passer. Et il faut se rappeler que Swiatek et Sinner étaient n° 1 quand c’est arrivé. Ce n’est pas bon pour notre sport. »