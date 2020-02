En marge d’une conférence de presse après sa victoire à Dubai, Stefanos Tsitsipas a été interrogé sur un sujet tabou : les parents dans le tennis. Le sixième mondial voyage avec sa mère et son père, Apostolos, qui est aussi son coach. Comme le rapporte la journaliste Reem Abulleil pour DPA-International, le Grec s’est confié avec sincérité sur le sujet : « Parfois et honnêtement, je suis fatigué d’eux, de les avoir tout le temps. En même temps, c’est ma famille et je les aime. Ce n’est pas facile de voyager avec votre famille. Parfois, j’ai l’impression que ma mère et mon père sont beaucoup trop impliqués dans ma vie sur et en-dehors du court, mais peut-être plus sur le court. J’essaie de ne pas trop prêter attention à ce qu’ils disent. C’est assez difficile, honnêtement. Mais je les aime, je les aime, je les aime. Honnêtement, sans eux, je n’aurais pas accompli ce que j’ai fait aujourd’hui. Ils veulent le meilleur pour moi. »

Lors de l’ATP Cup en janvier, Stefanos Tsitsipas avait passé ses nerfs sur sa chaise et avait touché involontairement son père qui était à côté. Le lauréat du Masters de Londres a été recadré par l’arbitre mais surtout par sa mère.