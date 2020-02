Lauréat des juniors à l’Open d’Australie, Harold Mayot (qui a disputé son premier match sur le circuit ATP à l’Open 13 Provence de Marseille) confirme ses bonnes sensations en se qualifiant pour les quarts de finale du Teréga Open Pau-Pyrénées. Le Messin de 18 ans va se mesurer à Jiri Vesely, 71e mondial et tête de série numéro 1. Les autres quarts de finale réserveront de belles affiches avec notamment un duel entre Quentin Halys et Ernests Gublis. Deux autres joueurs tricolores sont attendus : Benjamin Bonzi face à Teymuraz Gabashvili et Hugo Grenier face à Jerzy Janowicz.