Stefanos Tsitsipas est passé par toutes les émotions contre Daniil Medvedev mais il n’a jamais donné l’im­pres­sion de pani­quer. Malgré ses trois balles de match manquées et le break d’avance pour Medvedev dans le troi­sième set, le Grec a trouvé la force et le courage de renverser la situa­tion pour s’en sortir.

« J’ai été confronté à des situa­tions comme celle‐ci toute ma vie, depuis que je suis enfant. Ce n’est jamais agréable d’être confronté à ces situa­tions où l’on perd des chances de gagner le match plus tôt. Mais vous devez vous remettre à zéro, c’est plus facile à dire qu’à faire, évidem­ment. L’esprit doit rester focus et comprendre qu’une nouvelle bataille commence, laisser le reste derrière », a expliqué le 3e joueur mondial qui jouera un match décisif contre Andrey Rublev vendredi pour se quali­fier dans le dernier carré du Masters.