Lors de son interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Toni Nadal a désigné Jannik Sinner comme le favori du Masters, qui se déroule cette semaine à Turin.
« Les grands favoris sont évidemment toujours Alcaraz et Sinner. Lors des derniers tournois, Jannik a joué à un très haut niveau, et je pense qu’à Turin, il part avec une légère avance sur Carlos, qui semble honnêtement un peu moins à l’aise sur cette surface si rapide. Ce sera certainement un grand défi, à ne pas manquer ».
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 09:56