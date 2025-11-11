AccueilATPATP - FinalsAlcaraz ou Sinner, Toni Nadal tranche : "Il part avec une légère...
Alcaraz ou Sinner, Toni Nadal tranche : « Il part avec une légère avance sur lui, qui semble honnê­te­ment un peu moins à l’aise sur cette surface si rapide »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

377

Lors de son inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, Toni Nadal a désigné Jannik Sinner comme le favori du Masters, qui se déroule cette semaine à Turin. 

« Les grands favoris sont évidem­ment toujours Alcaraz et Sinner. Lors des derniers tour­nois, Jannik a joué à un très haut niveau, et je pense qu’à Turin, il part avec une légère avance sur Carlos, qui semble honnê­te­ment un peu moins à l’aise sur cette surface si rapide. Ce sera certai­ne­ment un grand défi, à ne pas manquer ».

Publié le mardi 11 novembre 2025 à 09:56

