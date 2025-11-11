Tombeur de Lorenzo Musetti lors de son premier match de poules au Masters, Taylor Fritz va désor­mais défier Carlos Alcaraz, lui tombeur d’Alex de Minaur.

Dans des propos relayés par The Tennis Gazette, le 6e joueur mondial s’est projeté sur son duel face à l’Espagnol, qu’il a battu une seule fois en cinq confrontations.

« S’il est vulné­rable (en indoor) ? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Il ne l’est vrai­ment pas. Dans ce match, il s’agit vrai­ment d’es­sayer de le frapper autant que possible. Il joue de manière extrê­me­ment agres­sive, et je trouve que c’est encore plus vrai en indoor. Il ne veut pas me donner l’oc­ca­sion d’at­ta­quer, donc il y a beau­coup d’en­droits sur le court où je ne peux pas vrai­ment frapper. Je dois donc très bien servir, bien retourner et jouer de manière agres­sive, et saisir mes chances beau­coup plus que d’habitude. »