Tombeur de Lorenzo Musetti lors de son premier match de poules au Masters, Taylor Fritz va désormais défier Carlos Alcaraz, lui tombeur d’Alex de Minaur.
Dans des propos relayés par The Tennis Gazette, le 6e joueur mondial s’est projeté sur son duel face à l’Espagnol, qu’il a battu une seule fois en cinq confrontations.
« S’il est vulnérable (en indoor) ? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Il ne l’est vraiment pas. Dans ce match, il s’agit vraiment d’essayer de le frapper autant que possible. Il joue de manière extrêmement agressive, et je trouve que c’est encore plus vrai en indoor. Il ne veut pas me donner l’occasion d’attaquer, donc il y a beaucoup d’endroits sur le court où je ne peux pas vraiment frapper. Je dois donc très bien servir, bien retourner et jouer de manière agressive, et saisir mes chances beaucoup plus que d’habitude. »
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 09:21